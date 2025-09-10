Sassuolo-Lazio, designato l'arbitro del match: le composizioni della 3° giornata

Archiviata la pausa nazionali, è nuovamente tempo di Serie A. La Lazio di mister Sarri per la terza giornata di campionato farà visita al Sassuolo al Mapei Stadium, domenica 14 settembre alle ore 18:00. In attesa del match, l'AIA ha svelato la composizione arbitrale presente per il match.

La designazione arbitrale

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Sassuolo e Lazio, sfida valida per la 3° giornata di Serie A, all'arbitro Paride Tremolada della sezione di Monza, coadiuvato dagli assistenti Fontemurato e Cavallina. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Al VAR sarà presente Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia con Luca Pairetto all'AVAR della sezione di Nichelino.

La composizione della 3° giornata di Serie A

CAGLIARI – PARMA Sabato 13/09 h.15.00

FOURNEAU

GARZELLI – MINIUTTI

IV: TURRINI

VAR: CHIFFI

AVAR: DOVERI

JUVENTUS – INTER Sabato 13/09 h. 18.00

COLOMBO

PERETTI - PERROTTI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO

FIORENTINA – NAPOLI Sabato 13/09 h. 20.45

ZUFFERLI

BINDONI – TEGONI

IV: COLLU

VAR: AURELIANO

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – TORINO h. 12.30

AYROLDI

DI GIACINTO – CORTESE

IV: PERENZONI

VAR: DI BELLO

AVAR: AURELIANO

ATALANTA – LECCE h. 15.00

MANGANIELLO

CECCONI – ROSSI M.

IV: ZANOTTI

VAR: MARINI

AVAR: CHIFFI

PISA – UDINESE h. 15.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: MUCERA

VAR: MAGGIONI

AVAR: ABISSO

MILAN – BOLOGNA h. 20.45

MARCENARO

BERTI – CECCON

IV: RAPUANO

VAR: FABBRI

AVAR: PATERNA

H. VERONA – CREMONESE Lunedì 15/09 h. 18.30

ARENA

ROSSI L. – BERCIGLI

IV: CREZZINI

VAR: PATERNA

AVAR: GIUA

COMO – GENOA Lunedì 15/09 h. 20.45

PICCININI

DI MONTE – REGATTIERI

IV: MASSIMI

VAR: GARIGLIO

AVAR: SERRA