Sassuolo-Lazio, designato l'arbitro del match: le composizioni della 3° giornata
L'AIA ha svelato la designazione arbitrale di Sassuolo-Lazio: ecco chi dirigerà la gara dei biancocelesti
Archiviata la pausa nazionali, è nuovamente tempo di Serie A. La Lazio di mister Sarri per la terza giornata di campionato farà visita al Sassuolo al Mapei Stadium, domenica 14 settembre alle ore 18:00. In attesa del match, l'AIA ha svelato la composizione arbitrale presente per il match.
La designazione arbitrale
L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Sassuolo e Lazio, sfida valida per la 3° giornata di Serie A, all'arbitro Paride Tremolada della sezione di Monza, coadiuvato dagli assistenti Fontemurato e Cavallina. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Al VAR sarà presente Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia con Luca Pairetto all'AVAR della sezione di Nichelino.
La composizione della 3° giornata di Serie A
CAGLIARI – PARMA Sabato 13/09 h.15.00
FOURNEAU
GARZELLI – MINIUTTI
IV: TURRINI
VAR: CHIFFI
AVAR: DOVERI
JUVENTUS – INTER Sabato 13/09 h. 18.00
COLOMBO
PERETTI - PERROTTI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: ABISSO
FIORENTINA – NAPOLI Sabato 13/09 h. 20.45
ZUFFERLI
BINDONI – TEGONI
IV: COLLU
VAR: AURELIANO
AVAR: MERAVIGLIA
ROMA – TORINO h. 12.30
AYROLDI
DI GIACINTO – CORTESE
IV: PERENZONI
VAR: DI BELLO
AVAR: AURELIANO
ATALANTA – LECCE h. 15.00
MANGANIELLO
CECCONI – ROSSI M.
IV: ZANOTTI
VAR: MARINI
AVAR: CHIFFI
PISA – UDINESE h. 15.00
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: MUCERA
VAR: MAGGIONI
AVAR: ABISSO
MILAN – BOLOGNA h. 20.45
MARCENARO
BERTI – CECCON
IV: RAPUANO
VAR: FABBRI
AVAR: PATERNA
H. VERONA – CREMONESE Lunedì 15/09 h. 18.30
ARENA
ROSSI L. – BERCIGLI
IV: CREZZINI
VAR: PATERNA
AVAR: GIUA
COMO – GENOA Lunedì 15/09 h. 20.45
PICCININI
DI MONTE – REGATTIERI
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA