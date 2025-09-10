Sassuolo-Lazio, designato l'arbitro del match: le composizioni della 3° giornata

L'AIA ha svelato la designazione arbitrale di Sassuolo-Lazio: ecco chi dirigerà la gara dei biancocelesti

Ginevra Sforza /

Archiviata la pausa nazionali, è nuovamente tempo di Serie A. La Lazio di mister Sarri per la terza giornata di campionato farà visita al Sassuolo al Mapei Stadium, domenica 14 settembre alle ore 18:00. In attesa del match, l'AIA ha svelato la composizione arbitrale presente per il match.

La designazione arbitrale

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Sassuolo e Lazio, sfida valida per la 3° giornata di Serie A, all'arbitro Paride Tremolada della sezione di Monza, coadiuvato dagli assistenti Fontemurato e Cavallina. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Al VAR sarà presente Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia con Luca Pairetto all'AVAR della sezione di Nichelino. 

La composizione della 3° giornata di Serie A

CAGLIARI – PARMA    Sabato 13/09 h.15.00

FOURNEAU

GARZELLI – MINIUTTI

IV:      TURRINI

VAR:     CHIFFI

AVAR:       DOVERI

 

JUVENTUS – INTER    Sabato 13/09 h. 18.00

COLOMBO

PERETTI - PERROTTI

IV:      BONACINA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       ABISSO

 

FIORENTINA – NAPOLI     Sabato 13/09 h. 20.45

ZUFFERLI

BINDONI – TEGONI

IV:       COLLU

VAR:      AURELIANO

AVAR:        MERAVIGLIA

 

ROMA – TORINO    h. 12.30

AYROLDI

DI GIACINTO – CORTESE

IV:     PERENZONI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     AURELIANO

 

ATALANTA – LECCE    h. 15.00

MANGANIELLO

CECCONI – ROSSI M.  

IV:      ZANOTTI

VAR:     MARINI

AVAR:     CHIFFI

 

PISA – UDINESE    h. 15.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:     MUCERA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      ABISSO

 

MILAN – BOLOGNA    h. 20.45

MARCENARO

BERTI – CECCON

IV:     RAPUANO

VAR:      FABBRI

AVAR:       PATERNA

 

H. VERONA – CREMONESE    Lunedì 15/09 h. 18.30

ARENA

ROSSI L. – BERCIGLI

IV:       CREZZINI

VAR:      PATERNA

AVAR:      GIUA

 

COMO – GENOA    Lunedì 15/09 h. 20.45

PICCININI

DI MONTE – REGATTIERI

IV:     MASSIMI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SERRA

 

