Lazio, infortunio Rovella: il dubbio sull’intervento e lo scenario di giocare a Genova

Durante l’ultimo derby, il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella si è fermato per un problema fisico sorto, in realtà, già nelle settimane scorse. Attualmente il numero sei biancoceleste figura fra gli infortunati della Lazio che potrebbero essere indisponibili per la trasferta di Genova, lasciando, per adesso, Cataldi come unico centrocampista di ruolo disponibile in mediana per lunedì.

La situazione

Dopo il derby è chiaro che Rovella sia alle prese con un problema di pubalgia che sembra essere più grave del previsto. Per risolvere la situazione sembra ormai inevitabile l’intervento chirurgico: infatti, gli ultimi test diagnostici hanno evidenziato un ispessimento di 2 mm nella zona inguinale, noto come “Groin Payn Syndrome” (di cui ha sofferto anche Zaccagni durante la scorsa stagione). Per questo, la soluzione più immediata sarebbe l’intervento chirurgico, dello stesso tipo di quello che ha affrontato Zaccagni quest’estate e grazie alla quale il capitano ha superato il problema. Una decisione definitiva, però, non è stata ancora presa dal giovane anche perché il ragazzo vuole ponderare bene i pro e contro prima di dire sì all’intervento. L’alternativa che Rovella starebbe valutando - secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport - è quella della terapia conservativa, quindi non optare nell’immediato per l’intervento.

Lo scenario: cosa succederebbe se Rovella non dovesse operarsi nell’immediato?

Come detto, Rovella sta valutando se procedere nell’immediato all’operazione, la cui degenza dovrebbe tenerlo un bel po’ fuori dal campo (i tempi di recupero prevedono circa un mese di stop dopo l’intervento), oppure rimandare il tutto ad un momento successivo, optando per una terapia conservativa. Se Rovella scegliesse quest’ultima via, grazie alle cure, potrebbe garantire la sua presenza in campo per le prossime partite. Il centrocampista potrebbe giocare ancora un po’, magari anche a Genova lunedì, nel match per il quale, per adesso, Cataldi è l’unico centrocampista disponibile. Rovella dovrà capire la situazione, anche se, effettivamente, l’unica via per uscire il prima possibile da questo problema sarebbe l’intervento immediato. In ogni caso, oggi è previsto un altro consulto medico e verrà magari presa una decisione definitiva, anche in modo tale che il mister sappia se effettivamente poter raccontare sul giocatore o meno.