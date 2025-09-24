Nizza blindata: arrestati 102 tifosi della Roma prima della sfida di Europa League VIDEO

La vigilia di Nizza-Roma segnata da oltre 100 arresti e sequestri di armi tra gli ultras giallorossi

Redazione LazioPress.it /
Polizia
Polizia - Depositphotos

Tifosi Roma arrestati a Nizza: cosa è successo

Alla vigilia della partita di Europa League tra Nizza e Roma, le forze dell’ordine francesi, come riportato da FanPage, hanno fermato 102 ultras giallorossi, evitando possibili scontri in città. Secondo la Prefettura delle Alpi Marittime, tutte le armi ritrovate sono state sequestrate.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Un centinaio di tifosi della Roma sono stati arrestati martedì sera a Nizza, prima della gara europea contro il club francese. I disordini si sono verificati nel centro della città e hanno coinvolto sostenitori giallorossi, con 102 persone trovate in possesso di oggetti potenzialmente pericolosi. La notizia è stata diffusa mercoledì mattina dalla prefettura locale.

i VIDEO nella pagina successiva

Lazio, infortunio Rovella: il dubbio sull’intervento e lo scenario di giocare a Genova
Tommaso Paradiso: "La Lazio sta sparendo. Io tifo la Lazio non il giocattolo del presidente"