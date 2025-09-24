Nizza blindata: arrestati 102 tifosi della Roma prima della sfida di Europa League VIDEO

Tifosi Roma arrestati a Nizza: cosa è successo

Alla vigilia della partita di Europa League tra Nizza e Roma, le forze dell’ordine francesi, come riportato da FanPage, hanno fermato 102 ultras giallorossi, evitando possibili scontri in città. Secondo la Prefettura delle Alpi Marittime, tutte le armi ritrovate sono state sequestrate.

