Moldavia-Italia, Gattuso: "Io sono molto soddisfatto. Contestazione? É una vergogna"

Penso che non hanno mai tirato in porta. Se siete rimasti all'11-1 che ha fatto la Norvegia a questi qua non è un problema mio. Io sono molto soddisfatto.

Quello che ho sentito oggi è una vergogna (cori di contestazione dei tifosi, ndr). Mi amareggia? Sì. Non è il momento di dire ai giocatori di andare a lavorare perché la squadra sta combattendo in campo. Venire a giocare fuori casa e sentire i tifosi che contestano la squadra non lo accetto. Noi però sappiamo cosa dobbiamo fare.



Mettere 11 giocatori nuovi giocatori dal primo era rischioso, pensavo che potevamo pure perderla e invece tanti complimenti. Scamacca ha preso minutaggio, Raspadori ha fatto bene. Sono state buone anche le sostituzioni.

