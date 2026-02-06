Genoa-Lazio, le calciatrici convocate da Grassadonia

Il tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia ha diramato la lista delle convocate in vista della sfida di domani in trasferta contro il Genoa (ore 12:30).



Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Lazio Women, le calciatrici convocate da Grassadonia per la sfida contro il Genoa

Portieri: Bacic, Durante, Karresmaa;

Difensori: Baltrip-Reyes, Cafferata, Connolly, D`Auria, Mancuso, Mesjasz, Oliviero;

Centrocampisti: Benoit, Cesarini, Goldoni, Martin Queralt, Monnecchi, Simonetti;

Attaccanti: Karczewska, Le Bihan , Piemonte, Visentin.

Le indisponibilità

Martina Zanoli e Anna Marika Bergman Lundin proseguono il loro protocollo riabilitativo. Antonietta Castiello ha avvertito in settimana un problema muscolare e pertanto non risulta nella lista delle convocate