Genoa-Lazio, le calciatrici convocate da Grassadonia
La lista delle calciatrici convocate da Grassadonia per la sfida di domani contro il Genoa
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
Il tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia ha diramato la lista delle convocate in vista della sfida di domani in trasferta contro il Genoa (ore 12:30).
Portieri: Bacic, Durante, Karresmaa;
Difensori: Baltrip-Reyes, Cafferata, Connolly, D`Auria, Mancuso, Mesjasz, Oliviero;
Centrocampisti: Benoit, Cesarini, Goldoni, Martin Queralt, Monnecchi, Simonetti;
Attaccanti: Karczewska, Le Bihan , Piemonte, Visentin.
Le indisponibilità
Martina Zanoli e Anna Marika Bergman Lundin proseguono il loro protocollo riabilitativo. Antonietta Castiello ha avvertito in settimana un problema muscolare e pertanto non risulta nella lista delle convocate