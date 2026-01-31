Calciomercato Lazio, nuovi aggiornamenti sulla cessione di Romagnoli: parla Pedullà

Alfredo Pedullà ha rivelato sui social gli ultimi aggiornamenti sul caso Alessio Romagnoli, ecco le parole dell'esperto

Michelle De Angelis /

Dopo l'assenza di Romagnoli nel corso della gara a Genoa e la sua presenza sugli spalti per cercare di restare in qualche modo vicino alla squadra,  sembra che il difensore centrale stia cercando di parlare nuovamente con la Società. Come riportato da Alfredo Pedullà sulla piattaforma social X, in questo momento, il numero 13 sta tenendo un colloquio con la Lazio, infatti, sembra che il difensore centrale si sia recato a Formello ed abbia richiesto un confronto.

