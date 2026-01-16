Cardone: "Pedraza e Mendoza hanno lo stesso agente, non è stato un caso il viaggio di Fabiani"

Giulio Cardone ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardo gli ultimi movimenti di mercata e sulla gara contro il Como

Michelle De Angelis
IPA
IPA

Giulio Cardone ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardo gli ultimi movimenti di mercato e sulla gara Lazio-Como, in programma lunedi 19 gennaio alle ore 20:45 e visibile sulla piattaforma Dazn.

Le dichiarazioni di Giulio Cardone a Radiosei

Rayan

Rayan lontano, è chiaro che quando incontri club che propongono di monetizzare subito, la formula della Lazio parte indietro. Il Bournemouth è anche su Fabbian, chiaro che non sia una coincidenza.

Mendoza e Pedraza

Mendoza è una mezzala destra, ciò che servirebbe, come Toth e Timber. Centrocampista difensivo che non sta giocando molto, dovrebbe aver discusso con l’allenatore. Il viaggio in Spagna di Fabiani per far formare il pre-contratto a Pedraza non è stato casuale, visto che Pedraza e Mendoza hanno lo stesso agente.

Como

Lunedì con il Como sarà una bella partita, ieri meritavano di più. All’Olimpico ci sarà il confronto tra due tecnici con la stessa filosofia.

