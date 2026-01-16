Calciomercato, la classifica dei trasferimenti più costosi: la Lazio nella Top 5

Il 2 febbraio questa sessione di mercato invernale giungerà al termine, fino ad ora le squadre hanno detto addio a numerosi calciatori per ottenere le risorse necessarie per far indossare a qualcun altro i colori del proprio club e tentare di rinforzare la rosa, come nel caso della Lazio che ha dovuto salutare Taty Castellanos e Matteo Guendouzi per fare spazio a Petar Ratkov e Kenneth Taylor. Considerando i movimenti di mercato svolti fino ad ora, Transfermarkt.it ha pubblicato sui social la classifica dei trasferimenti più costosi e la posizione della Lazio è strabiliante.

La classifica di Transfermarkt.it

I movimenti di mercato

Un risultato sorprendente per la squadra biancoceleste che, come rivelato da Transfermarkt.it, è riuscita ad occupare la 4° e la 5° posizione nella classifica dei trasferimenti più costosi, infatti, per la cessione di Taty Castellanos e Matteo Guendouzi, rispettivamente al West Ham e al Fenerbahce, sono arrivati nella cassa della Lazio circa 60 milioni, investiti per tentare di rimpiazzare i due titolari. Oltre al mercato in uscita, il club è in classifica anche per quello in entrata, infatti, l'arrivo di Kenneth Taylor dall'Ajax è costato circa 15 milioni.