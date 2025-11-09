Serie A, stasera in campo Inter e Lazio per l’11ª giornata: le probabili formazioni

Stasera la Lazio, contro l’Inter, dovrà andare al meglio di sé per cercare di espugnare San Siro e dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Cagliari. D’altronde, lo stesso Sarri in conferenza ieri lo ha detto chiaramente: “Servono Disse25 folli disposti a morire in campo per fare un risultato che andrebbe contro la logica in quello stadio“.

Inter-Lazio: le scelte di Sarri

Sarri si prepara a vivere la sua 148º panchina biancoceleste convocando sempre le solite 21 pedine: ancora sono assenti i soliti Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Castellanos, Cancellieri e Tavares. Naturalmente, partendo dalla difesa, sarà impossibile non confermare nuovamente per vedere dopo il record di clean sheet che sta raggiungendo nuovamente. Ieri Romagnoli ha svolto la prima seduta in gruppo con buone sensazioni, ma sarà decisivo il “risveglio muscolare“ di stamattina: se prepara la prudenza, toccherà alcun compagno Provstgaard che affiancherà Gila. Con ogni probabilità, la mediana dovrebbe essere guidata da Guendouzi, Cataldi e Basic che va verso il poker di gare dal primo minuto: il croato è avanti nel ballottaggio con Vecino (la cui fisicità verrà sfruttata sui piazzati a sfavore che costarono due reti nell’ultimo incrocio). In attacco, invece, Zaccagni e Isaksen risultano insostituibili e si darà nuovamente fiducia a Dia al centro.

