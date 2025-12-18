Psg batte il Flamengo e vince la Coppa Intercontinentale

Vola in Francia la coppa Intercontinentale, ad alzarla è il Psg che ha battuto il Flamengo. Altro titolo quindi per i ragazzi guidati da Luis Enrique. I vincitori dell’ultima Champions League battono 3-2 dopo i calci di rigore il Flamengo, detentore della Copa Libertadores, e mettono così in bacheca un nuovo trofeo. Impresa sfiorata invece per il club brasiliano che è stato ad un passo dalla coppa, il che contro ogni pronostico avrebbe rappresentato molto più di una semplice impresa.

Il match

Partita equilibrata e non si è mai vista quella differenza tecnica che in tanti si aspettavano. Ad aprire le marcature in Qatar, per il Psg, è l'ex Napoli Kvaratskhelia (minuto 38); ci pensa poi Jorginho a rispondere pareggiando su calcio di rigore (minuto 62). Decisivi diventano i tiri dal dischetto, dove si sa tutto diviene una lotteria ma non per il portiere Safonov, assoluto protagonista che para quattro conclusioni su cinque e permette al Psg di mettere le mani sulla coppa e portarsela a Parigi.

I dettagli dei rigori

Non sono bastati ben 120 minuti. Ad assegnare il trofeo sono quindi i calci di rigore. Dembélé tira altissimo per i parigini e Rossi mura la conclusione di Barcola, ma Safonov para i penalty di Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira e Luiz Araujo, regalando così al Psg la prima Coppa Intercontinentale della propria storia, con il torneo giunto alla sua seconda edizione dopo il ritorno a questa denominazione. I parigini sono la prima squadra francese di sempre a riuscire nell’impresa.