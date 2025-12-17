Grave lutto colpisce l'attaccante del Genoa Vitinha

Un improvviso annuncio da parte del giocatore stesso sui social. Una di quelle notizie che mette i brividi. Il lutto ha colpito Vitinha, attaccante del Genoa, ha voluto condividere la drammatica notizia che ha colpito i suoi affetti più cari: due bambini, di 3 e 5 anni, figli di suo cugino Bruno, hanno perso la vita in seguito ad una esplosione di un edificio avvenuta in Francia. A riportare la notizia è Sportmediaset.

Il messaggio social di Vitinha

La mia famiglia è in lutto. Mio cugino Bruno ha perso i suoi figli in una tragedia in Francia. Chiunque voglia aiutarli per sostenerli in questo dolore, vi lascio un link qui.

La tragedia

I dettagli sono ancora da capire al momento però, secondo quanto emerso, l’esplosione sarebbe stata provocata dal tentativo di suicidio di una donna che avrebbe aperto il gas all’interno della propria abitazione. L’onda d’urto generata dalla deflagrazione ha investito anche gli edifici vicini, colpendo mortalmente i due fratellini che si trovavano nella loro casa. Oltre alle due giovani vittime, si contano anche una decina di persone rimaste ferite. Le autorità francesi stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto.