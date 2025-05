Lazio, contro l’Inter Baroni chiede una rivincita ma non solo: in ballo un record di Inzaghi

Solo due partite per chiudere questa stagione tentando una vera e propria impresa. Contro Inter e Lecce la Lazio si giocherà tutta la stagione e cercherà la desiderata qualificazione in Champions che sembra essere sempre meno fattibile, data la concorrenza di Juventus e Roma. La Lazio si ritroverà oggi a Formello per iniziare a preparare il match di domenica a San Siro. Baroni dovrà fronteggiare le assenze di Zaccagni e pellegrini squalificati e spero di recuperare Tavares. Non è escluso che il tecnico schiariti in avanti da esterno alto, in attacco si dovrebbe poi riproporre la formula del doppio centro avanti.

Baroni chiede ai suoi ragazzi una rivincita

L’elenco dei motivi che spingono la Lazio a inseguire l’impresa è davvero lungo. I biancocelesti, come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre al pass per l’Europa che conta, saranno motivati dalla voglia di rivincita nei confronti dei nerazzurri. Quest’ultima è relativa alla gara di andata di questo campionato all’Olimpico dello scorso 16 dicembre. L’incontro finì 6-0 per l’Inter, una sconfitta umiliante nel punteggio è tanto più dura da mandare giù perché maturò dopo che nella prima mezz’ora la Lazio aveva dominato gli avversari. La squadra crollò dopo l’1-2 dell’Inter prima dell’intervallo, gli infortuni fecero il resto e finì in goleada. La Lazio sperava di riprendersi la rivincita in Coppa Italia a San Siro il 25 febbraio ma, anche in quel caso, non è stato possibile. Ora resta quest’ultima opportunità domenica.

In ballo anche un record…

Oltretutto, un’altra vittoria in trasferta regalerebbe a Baroni un primato storico, quello delle vittorie esterne stagionali (campionato più coppe). La Lazio ne ha fin qui conquistate 15 (11 in campionato, 4 in Europa League), eguagliando il risultato della Lazio di Inzaghi nella stagione 2017-2018. Con altri tre punti, verrebbe centrato il primato assoluto e si eguaglierebbe quello relativo ai successi esterni del solo campionato (12, come la stessa Lazio del 2017-2018 che in coppa si fermò a tre successi fuori casa, mentre la Lazio di quest’anno ne ha già colti quattro).