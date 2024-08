Ag. Medina: "Interesse della Lazio? Sono diversi i club della Serie A che..."

Dopo una prima fase del calciomercato che ha visto la Lazio molto attiva in entrata, adesso si vive una situazione di stallo. La rosa ha ancora bisogno di qualche innesto in attacco e a centrocampo per completarsi. Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento della Lazio per Cristian Medina, centrocampista argentino classe 2002 attualmente in forza al Boca Juniors. Il suo agente, Emilio Champion, ai microfoni di TMW ha parlato dell'ipotetico interesse dei biancocelesti e della possibilità di venire a giocare in Serie A del suo assistito. Queste le sue parole

L'agente di Medina sull'interessamento della Lazio

Cristian è un giocatore seguito con attenzione dalla maggior parte dei club europei. In tutte le finestre di mercato degli ultimi 2 anni abbiamo avuto contatti, domande e diversi club ci hanno mostrato interesse. Sono diversi i club della Serie A italiana che ci hanno già consultato su di lui

L'occasione di giocare in Serie A per Medina