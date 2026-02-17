Lazio, Taylor è già un pilastro del club: i numeri dell'olandese

Dall'esordio a Verona dell'11 gennaio 2026, Kenneth Taylor non è più uscito dal campo. Arrivato dall'Ajax e gettato nella mischia dopo pochissimi allenamenti, il centrocampista classe 2002 ha collezionato sette presenze consecutive da titolare, diventando in meno di un mese un pilastro del centrocampo di Maurizio Sarri. La sua capacità di adattamento è stata sorprendente: l'olandese ha saltato solo 25 minuti complessivi dal suo sbarco a Roma, venendo sostituito solo nel finale delle gare contro Como, Genoa (dove ha segnato il suo primo gol in Serie A) e Atalanta, sempre per gestione delle energie e mai per demerito tecnico.

Il rammarico di Sarri

​Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il rammarico più grande dell'allenatore biancoceleste resta l'impossibilità di vederlo all'opera insieme a Guendouzi, ceduto proprio al momento dell'arrivo di Taylor. I due avrebbero formato una coppia complementare, ma il giovane ex Ajax non ha fatto rimpiangere nessuno, prendendo con personalità il comando del centrosinistra. La sua freddezza è stata certificata nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna, dove ha trasformato con estrema tranquillità il rigore decisivo che ha regalato alla Lazio la qualificazione in semifinale.

Numeri e sostituzioni

​A soli 23 anni, Taylor ha portato a Roma un bagaglio di esperienza internazionale non comune, frutto delle stagioni giocate da protagonista in Eredivisie e nelle coppe europee con l'Ajax. Nonostante le rotazioni continue dei compagni di reparto, da Cataldi e Rovella fino a Dele-Bashiru, lui è rimasto l'unica costante, garantendo sempre passaggi puliti, resistenza fisica e una visione di gioco superiore. La sua capacità di integrarsi istantaneamente in un sistema complesso come quello di Sarri lo ha reso, di fatto, l'unico giocatore del centrocampo mai escluso dal blocco di partenza nelle ultime sette partite. Inoltre, ha totalizzato 537 passaggi riusciti su 626, 12 dribbling di successo e vinto 52 duelli su 106.

Il confronto con i Campioni

Come riportato da Il Messaggero, oltre alla sostanza, Kenneth Taylor porta in dote numeri da vero top player europeo. Dal 2021 a oggi, l'olandese ha collezionato 26 reti e 21 assist, entrando in un club esclusivissimo: è infatti uno dei soli cinque centrocampisti nati dal 2002 in poi ad aver superato la "doppia doppia" (almeno 20 gol e 20 assist). Un risultato che lo accosta a fenomeni del calibro di Bellingham (Real Madrid), Wirtz (Liverpool), Xavi Simons (Tottenham) e Musiala (Bayern Monaco). La sua ascesa è stata costante fin dal debutto nel dicembre 2020, quando Erik ten Hag lo lanciò in Eredivisie poco più che maggiorenne. Da quel momento, Taylor è esploso definitivamente, guadagnandosi la chiamata in Nazionale da Louis van Gaal e mettendosi in mostra nelle coppe europee, dove già nel 2024 aveva sfiorato una rete spettacolare proprio contro la sua attuale squadra, la Lazio.