Spalletti si infastidisce sul tema Napoli: “Capite bene quali sono le intenzioni”

Spalletti chiarisce: “Non devo smettere di allenare per aver guidato il Napoli”

Nel suo primo giorno da allenatore della Juventus, Luciano Spalletti affronta con calma le domande della stampa. Solo una lo fa reagire con un leggero fastidio: quella sul Napoli e sulla promessa di non sedersi mai su un’altra panchina dopo quella azzurra. Spalletti chiarisce subito: quella frase valeva solo per la stagione successiva allo scudetto. Non si trattava di un vincolo eterno, ma di una decisione presa per rispetto in quel momento storico.

“Non è che devo smettere di fare l’allenatore perché sono stato lì”, afferma l’ex commissario tecnico azzurro. Poi aggiunge: “Se qualcuno estrapola e decontestualizza le mie parole per attaccarmi, allora si capisce bene quali siano le intenzioni di chi lo fa”.

La battuta sul tatuaggio e il ritorno a Napoli: “Ho tirato il sangue dall’altro braccio”

Le sue frasi, spiega Spalletti, sono state male interpretate. L’intento era diverso, ma gli è stato attribuito un significato esagerato. Con decisione ribadisce il suo pensiero: “Dopo oltre 30 anni di calcio non ho paura di rimettermi in gioco e non intendo accontentarmi”.

L’allenatore sottolinea di aver lasciato qualcosa in ogni città dove ha lavorato. “A Napoli — dove tornerò a dicembre da avversario — è emerso qualcosa di speciale, per la qualità del gioco e per lo scudetto conquistato. Quell’esperienza resterà sempre nel mio cuore”.

Poi scherza: “Mi sono fatto tirare il sangue dall’altro braccio perché da quella parte non volevo toccassero nulla”. Ma subito torna serio: “Quando dissi che non avrei mai indossato una tuta diversa da quella del Napoli, mi riferivo solo a quella stagione. Chi usa quelle parole per attaccare decontestualizza tutto. E si capisce bene quali sono le intenzioni di chi lo fa”.