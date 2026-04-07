Verso Fiorentina-Lazio, Patric ai box o tra i disponibili? La situazione

La coperta corta che ha costretto Sarri agli straordinari contro il Parma sta finalmente per allungarsi. In una Formello che sembrava un ospedale da campo, arrivano i primi segnali di riscossa in vista della Fiorentina. Il tecnico, che sabato scorso ha dovuto fare i salti mortali per mettere insieme undici titolari tra difesa e mediana, prepara ora il rilancio dei suoi uomini d'ordine per blindare la trasferta toscana.

Patric scalda i motori: il piano per Firenze

Il primo "rinforzo" ha il volto e il carisma di Patric. Il fastidio al piede che lo ha tenuto ai box nell'ultimo turno sembra ormai un ricordo: lo spagnolo ha gestito con lo staff medico quel vecchio dolore legato a una precedente operazione e ora, come confermato dal Corriere dello Sport, punta dritto a una maglia da titolare al Franchi. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, lo staff medico nutre grande ottimismo: il riposo precauzionale contro il Parma ha dato i frutti sperati e la sua leadership sarà il pilastro su cui ricostruire il muro difensivo nella delicata trasferta in Toscana.

Abbondanza in regia: raddoppiano le opzioni

Se contro il Parma Danilo Cataldi ha dovuto fare l'eroe, scendendo in campo con i postumi di una distrazione al polpaccio, a Firenze la musica cambierà. Sarri sta infatti per riabbracciare anche il "vice" designato, capace di brillare nelle ultime apparizioni prima dello stop. Avere entrambi i direttori d'orchestra a disposizione permetterà alla Lazio di gestire i ritmi della partita con molta più serenità, offrendo al tecnico la possibilità di cambiare marcia anche a gara in corso.