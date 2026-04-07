Lazio, scommessa persa? Ratkov sparisce dai radar: la situazione in vista del mercato

Il matrimonio tattico tra Maurizio Sarri e Petar Ratkov sembra non essere mai decollato. Quello che doveva essere il colpo a sorpresa per l'attacco è diventato, nei fatti, un’ombra a bordocampo. Il tecnico toscano è stato categorico: oltre alle caratteristiche fisiche, è la scarsa brillantezza mostrata durante gli allenamenti settimanali a sbarrare la strada al classe 2003. Il campo conferma la bocciatura: con la trasferta di Parma, sono salite a sei le gare nelle ultime nove in cui il serbo non ha visto il prato nemmeno per un minuto.

Le gerarchie stravolte

A rendere ancora più amaro il momento di Ratkov è il "sorpasso" subito da Daniel Maldini. Nonostante nasca come trequartista, il figlio d'arte è stato promosso a centravanti, lasciando il serbo in fondo alle preferenze. Sarri preferisce l'imprevedibilità e la dinamicità, premiata dai fatti: Dia è stato l’uomo copertina al Dall’Ara, mentre Noslin ha timbrato il cartellino contro il Parma. Per Ratkov, gli spazi si sono chiusi ermeticamente.

Un tesoretto in bilico: i conti del reparto offensivo

Oltre al campo, c'è la questione economica che scotta. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio si trova davanti a riscatti pesanti: 14 milioni per Maldini (legati all'Europa) e 11 obbligatori per Dia. Sommando quanto già investito per il cartellino di Ratkov, la società ha impegnato un totale di 38 milioni di euro per l'attacco. Con un investimento così oneroso bloccato stabilmente in panchina, il futuro del serbo a Formello diventa un rebus che agita il prossimo mercato estivo.