Bologna-Lazio, Lucumì: "Siamo all'altezza della semifinale, serve una grande gara"

Il difensore rossoblù presenta la sfida ai microfoni di SportMediaset

Matteo Ischiboni /
Depositphotos
Depositphotos

Nel pre partita di BolognaLazio, il difensore centrale rossoblù Jhon Lucumí è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per analizzare la gara imminente.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Queste le sue parole: 

È una partita molto importante per noi e per i nostri tifosi. Vogliamo fare una grande gara, siamo all'altezza e possiamo andare in semifinale. Italiano ci ha detto di pensare ai tifosi che stanno sempre con noi, in ogni situazione. Dobbiamo fare una bella prestazione, per noi e per loro.

Coppa Italia Live | Bologna-Lazio 1-0: Castro la sblocca
Bologna-Lazio, Fabiani: "Coppa Italia importante, la squadra ha personalità"