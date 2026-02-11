Bologna-Lazio, Lucumì: "Siamo all'altezza della semifinale, serve una grande gara"

Nel pre partita di Bologna–Lazio, il difensore centrale rossoblù Jhon Lucumí è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per analizzare la gara imminente.

È una partita molto importante per noi e per i nostri tifosi. Vogliamo fare una grande gara, siamo all'altezza e possiamo andare in semifinale. Italiano ci ha detto di pensare ai tifosi che stanno sempre con noi, in ogni situazione. Dobbiamo fare una bella prestazione, per noi e per loro.