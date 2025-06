Lazio, Tavares corteggiato dall’Al-Hilal ma la società rifiuta la prima offerta: le cifre

Siamo oramai in pieno calciomercato: non si fa altro che parlare dell’addio di Simone Inzaghi, ex mister della Lazio, che ha salutato l’Inter dopo la sconfitta in finale di Champions per approdare in Arabia, più precisamente nell’Al-Hilal. Proprio quest’ultimo club sarebbe interessatissimo ad un calciatore biancoceleste: Nuno Tavares.

L’interessamento degli arabi

L’Al-Hilal sta cercando un nuovo terzino sinistro. Come riporta il quotidiano Il Messaggero, il prescelto sarebbe Theo Hernandez, attualmente giocatore del Milan, ma la società araba sta sondando altri nomi e sono stati allacciati i contatti con l’entourage di Tavares. Da tempo il portoghese è nella lista delle possibili plusvalenze estive della Lazio, tant’è che la società lo ha avuto riscattare subito per non precludersi tale possibilità con le squadre impegnate nel Mondiale per club (che hanno il mercato aperto sino a domani). Le qualità del portoghese sono fuori discussione, ma le incertezze su tenuta fisica e adattamento (con Sarri che, in passato, lo aveva bocciato) portano la società a riflettere e ad ascoltare eventuali proposte, come quella degli arabi.

L’offerta degli arabi

L’Al-Hilal non sarebbe l’unica squadra interessata al portoghese, se consideriamo anche le richieste di Milan, Juventus e Inter alla finestra. Visto il 40% della futura rivendita che spetta all’Arsenal, si parte da una valutazione di 35-40 milioni di euro: per ora sarebbe già stata rifiutata dalla società biancoceleste una prima offerta di 25 più bonus. Poiché lì a sinistra in bilico c’è anche Pellegrini, sul tavolo del club ci sono parecchie candidature per ricostruire la fascia sinistra e dare a Sarri dei terzini di spicco: il preferito del tecnico toscano sarebbe Parisi, ma in corsa ci sono anche Firpo, Zinchenko e Anton Gaaei: chissà chi si aggiudicherà la gara.