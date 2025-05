Tegola per Inzaghi: un titolare salterà Inter-Lazio per infortunio

Verso Inter-Lazio: i biancocelesti vogliono l’Europa

Lo scontro diretto per la Champions League tra Lazio e Juventus è terminato 1-1, a due giornate dalla fine la classifica resta invariata. In attesa di Atalanta-Roma di domani, i biancocelesti occupano il quinto posto che vale la prossima Europa League; i bianconeri hanno gli stessi punti ma sono avanti per gli scontri diretti. Nella prossima giornata la Lazio affronterà l’Inter di Simone Inzaghi: in questi minuti è arrivata una brutta notizia per il tecnico piacentino, un titolarissimo sarà costretto a saltare la gara di domenica prossima.

Lautaro Martinez salterà Inter-Lazio

Il capitano dell’Inter, dopo il recupero lampo avvenuto contro il Barcellona, salterà la sfida di oggi con il Torino e quella di domenica prossima con la Lazio. Inzaghi non vuole correre rischi in vista della finale di Champions League con il Psg, Lautaro verrà gestito al meglio. A riportarlo è Alfredo Pedullà.