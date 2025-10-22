Buon compleanno Radu: l'ex biancoceleste oggi compie 39 anni

Oggi, 22 ottobre, Stefan Radu compie 39 anni, di cui 15 indossando la maglia della Lazio.

L'ex difensore non ha mai smesso di seguire la squadra capitolina nemmeno dopo essersi ritirato: come si può vedere dai suoi profili social, infatti, Radu è quasi sempre allo stadio da veste di tifoso.

La redazione di LazioPress.it gli augura un felice compleanno.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

I suoi anni alla Lazio

Arrivato in prestito nel 2008 dalla Dinamo Bucarest, Stefan Radu ha esordito con la squadra biancoceleste in Coppa Italia, contro la Fiorentina. Finita la stagione, la Lazio ha deciso di riscattare il suo cartellino e l'anno successivo il calciatore rumeno fu schierato in 19 partite. Gli anni passano, ma Radu rimane fedele ai colori biancocelesti, arrivando a vincere diversi trofei: 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

Esattamente il 6 gennaio del 2021, Radu è diventato il calciatore biancoceleste con più presenze nel Campionato italiano, continuando ad aggiungerne di altre fino al 2023, anno in cui ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato.

Gli auguri della Lazio

La società biancoceleste pubblicato sui propri canali social un augurio speciale per Stefan Radu: ecco il post.