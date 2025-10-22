L'allenatore del Viktoria Plzen: "I tifosi della Roma? Più importanti di quelli della Lazio"

Domani la Roma scenderà in campo per sfidare il Viktoria Plzen, nella terza giornata di Europa League.

In vista della partita, i due allenatori sono stati impegnati a rispondere alle domande in conferenza stampa e Martin Hysky, tecnico della squadra ceca, non ha utilizzato alcun tipo di filtro.

Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, Hysky ha definito i tifosi laziali meno importanti dei romanisti. Ecco le sue parole.

Domani dobbiamo essere pronti a gestire l'atmosfera dello Stadio Olimpico. Siamo venuti qui a marzo e sono contento che i miei ragazzi abbiano già vissuto l'atmosfera che si vive nella capitale. Ma credo che i tifosi della Roma siano più importanti di quelli della Lazio a livello di atmosfera e tifo e quindi noi dobbiamo dare il nostro meglio per mostrare le nostre capacità.