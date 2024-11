FORMELLO - Lazio-Bologna: Vecino confermato, panchina per Pedro e Dia

Archiviata la sosta per le nazioni la Lazio è attesa dalla sfida contro il Bologna domani sera allo stadio Olimpico. Nel pomeriggio è scattata la rifinitura per i biancocelesti con Marco Baroni che dovrà fare a meno dell’infortunato Nuno Tavares oltre che del lungodegente Castrovilli. Recuperati perfettamente Pedro e Dia che però partiranno dalla panchina, il tecnico è intenzionato a confermare l’assetto visto nell’ultima vittoria di campionato contro il Monza. Toccherà a Vecino alternarsi fra la trequarti campo e la mediana in un duplice ruolo che garantisce equilibrio alla squadra. Davanti torna Castellanos dal primo minuto nonostante la trasferta intercontinentale con la maglia dell’Argentina, corsie esterne affidate a Isaksen e Zaccagni. A centrocampo sono intoccabili Rovella e Guendouzi, occhio al cartellino giallo per l’ex Monza che è nell’elenco dei diffidati insieme al danese. Dietro Lazzari vince il ballottaggio con Marusic sulla fascia destra con Pellegrini sul versante opposto, al centro della difesa la coppia è quella composta da Mario Gila e Alessio Romagnoli davanti Ivan Provedel. Il montenegrino sarà il jolly difensivo da inserire in caso di necessità vista l’assenza del terzino portoghese.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Vecino, Zaccagni; Castellanos. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Patric, Dele-Bashiru, Tchaouna, Pedro, Dia.

Squalificati: -

Diffidati: Rovella, Isaksen

Indisponibili: Castrovilli, Nuno Tavares



BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Casale, Beukema, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro.

All.: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Bagnolini, Posch, Corazza, Lucumì, Ferguson, Holm, Lykogiannis, Moro, Erlic, Fabbian, Iling Junior, Urbanski, Karlsson, Dominguez, Dallinga.

Squalificati: -

Indisponibili: Skorupski, Cambiaghi, El Azzouzi, Ndoye, Aebischer.

ARBITRO

Antonio Rapuano della sezione di Rimini

Assistenti: Daniele Bindoni (sezione di Venezia) – Alberto Tegoni (sezione di Milano)

IV uomo: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria

VAR: Ivano Pezzuto (sezione di Lecce)

AVAR: Fabio Maresca (sezione di Napoli)