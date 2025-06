Bologna e Lazio a caccia di rinforzi in difesa: l’intreccio di mercato

Ismajli tra Lazio e Bologna: difesa sotto osservazione

Il Bologna si inserisce nella corsa per Ardian Ismajli, difensore centrale dell’Empoli in scadenza di contratto. Si tratta di una possibile occasione a parametro zero che attira l’attenzione di diversi club, tra cui la Lazio. Maurizio Sarri ha espresso chiaramente il desiderio di avere un rinforzo difensivo già prima del ritiro estivo. Il profilo del classe 1996 è apprezzato a Formello, ma anche il Bologna sta seriamente valutando il suo ingaggio per potenziare il reparto arretrato. Con Beukema e Lucumì richiesti da più squadre, trattenere entrambi sembra complicato, e i rossoblù stanno quindi cercando valide alternative.

Ghilardi e le mosse incrociate sul mercato

Nel frattempo, la Lazio guarda anche a Daniele Ghilardi del Verona, nome che è stato discusso con la CAA Base, agenzia che rappresenta anche Sarri. Oltre a Ghilardi, ci sono stati contatti anche per Okoli e Coppola, quest’ultimo passato nel frattempo al Brighton. Secondo “L’Arena”, anche Bologna avrebbe sondato il terreno per Ghilardi, in un duello di mercato che coinvolge anche Udinese e Torino, allenato dall’ex Baroni. Tuttavia, prima di procedere con nuovi acquisti, la dirigenza biancoceleste – con Lotito e Fabiani in testa – dovrà prima effettuare alcune cessioni per liberare spazio in rosa e a bilancio.