Lazio Women, Cafferata: "È l'anno del consolidamento, abbiamo tanti obiettivi…"

La calciatrice biancoceleste Federica Cafferata è intervenuto ai microfoni ufficiali del club sulle frequenze di Lazio Style Channel nel day after della vittoria in Women's Cup contro la Juventus.

Avevate il dente avvelenato per quello che era successo la scorsa stagione? Sicuramente ne abbiamo parlato tanto prima della partita è stata una motivazione grande, andare a vincere a casa loro all'ultimo minuto come fanno loro di solito è stata una grande soddisfazione. Sono molto felice per Visentin

Credo di essermi inserita bene, ho trovato un grande gruppo unito sono arrivato in un momento positivo, abbiamo perso solo una partita, è stato un momento positivo, siamo ripartite con lo stesso entusiasmo e con la motivazione in più di avere tutti gli obiettivi davanti. Ripartire con tutti questi obiettivi è importante

È stata una partita positiva, arrivavamo da Napoli dove abbiamo avuto difficoltà ma l'abbiamo subito archiviata, è stata una partita di carattere, non ci aspettavamo che non ci venissero a pressare forte e siamo state brave a gestire i momenti di difficoltà, tutte le ragazze entrate hanno avuto un grande approccio, abbiamo sbloccato la partita dalla catena di destra è stata una grande partita. Personalmente sono molto felice, arrivavo da questo infortunio che mi ha tenuto fuori 1 mese e sono molto felice di come è andata.

Siamo consapevoli di non esser più la sorpresa del campionato, ci stiamo consolidando e le squadre iniziano a preoccuparsi di noi come una squadra da top5 quindi ci sta che affronti la squadra a viso aperto, come filosofia nostra è di giocarcela a viso aperto contro tutti.