Lazio Women, Cafferata: "È l'anno del consolidamento, abbiamo tanti obiettivi…"
La calciatrice biancoceleste Federica Caffarata è intervenuto ai microfoni ufficiali del club sulle frequenze di Lazio Style Channel
La calciatrice biancoceleste Federica Cafferata è intervenuto ai microfoni ufficiali del club sulle frequenze di Lazio Style Channel nel day after della vittoria in Women's Cup contro la Juventus.
Le parole di Federica Cafferata a Lazio Style Radio
Avevate il dente avvelenato per quello che era successo la scorsa stagione? Sicuramente ne abbiamo parlato tanto prima della partita è stata una motivazione grande, andare a vincere a casa loro all'ultimo minuto come fanno loro di solito è stata una grande soddisfazione. Sono molto felice per Visentin
Sulla crescita della squadra
Sicuramente credo sia l'anno del consolidamento della squadra, del gioco, andiamo avanti per i nostri obiettivi ogni partita la prepariamo come una finale.
Il percorso nella Lazio
Credo di essermi inserita bene, ho trovato un grande gruppo unito sono arrivato in un momento positivo, abbiamo perso solo una partita, è stato un momento positivo, siamo ripartite con lo stesso entusiasmo e con la motivazione in più di avere tutti gli obiettivi davanti. Ripartire con tutti questi obiettivi è importante
Contro la Juventus che partita è stata?
È stata una partita positiva, arrivavamo da Napoli dove abbiamo avuto difficoltà ma l'abbiamo subito archiviata, è stata una partita di carattere, non ci aspettavamo che non ci venissero a pressare forte e siamo state brave a gestire i momenti di difficoltà, tutte le ragazze entrate hanno avuto un grande approccio, abbiamo sbloccato la partita dalla catena di destra è stata una grande partita. Personalmente sono molto felice, arrivavo da questo infortunio che mi ha tenuto fuori 1 mese e sono molto felice di come è andata.
Siamo consapevoli di non esser più la sorpresa del campionato, ci stiamo consolidando e le squadre iniziano a preoccuparsi di noi come una squadra da top5 quindi ci sta che affronti la squadra a viso aperto, come filosofia nostra è di giocarcela a viso aperto contro tutti.
Varianti di gioco
Il mister sta provando delle nuove soluzioni, siamo super a disposizione per metterci in gioco e portare qualcosa di nuovo, noi studiamo gli avversari ma anche loro studiano noi e se porti sempre lo stesso gioco trovano contromisure, sono arrivate giocatrici nuove che possono darci una mano variando il gioco.
La concorrenza in squadra
Credo che magari anche se c'è gente che fa lo stesso ruolo ma hanno caratteristiche personali diverse a seconda di chi hai davanti aiuta molto a dare giuste variabili al mister
Continua nella pagina successiva