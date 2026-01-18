Lazio, l'agente di Taylor: "L'Ajax voleva venderlo in Premier League..."
L’agente racconta il dietro le quinte della trattativa complicata per il trasferimento nella capitale
Guido Albers, agente del nuovo giocatore della Lazio Kenneth Taylor, ha parlato a 'Goedemorgen Eredivisie' su ESPN, in Olanda, riguardo all'addio all'Ajax del centrocampista e di quanto successo in estate con la sua mancata cessione. Mentre molte voci di mercato giravano, l’addio di Taylor all’Ajax ha rappresentato non solo un cambiamento di squadra, ma un vero e proprio salto di qualità nella sua carriera.
Le parole del suo agente
Un anno e mezzo fa ero sempre qui e avevo detto: 'Quest'estate Taylor lascerà sicuramente l'Ajax'. Invece non è successo. Il momento giusto e l'interesse c'erano, ero convinto al 100% che il suo addio si sarebbe concretizzato. Tutti sanno cos'è successo all'Ajax nell'ultimo anno. Per un giocatore non è stato un vantaggio. C'era tanta pressione, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e Taylor ora è felice. E lo sono anch'io. È stata una trattativa molto complicata.
I sondaggi arrivati dalla Premier League
L'estate era iniziata bene. Il Wolverhampton in Premier League si è fatto avanti per primo con un'offerta superiore ai 30 milioni. Per l'Ajax era una cessione importante a quelle cifre. Ma Taylor non pensava che per lui i Wolves fossero la scelta giusta in quel momento. La sua fidanzata non voleva andare? Sono tutte sciocchezze, anche perché uno dei migliori amici di Taylor gioca proprio nel Wolverhampton. Lui si è mosso per conto suo per capire come funzionassero le cose lì.
La trattativa con la Lazio
La Lazio? Ero a San Siro per Inter - Liverpool con Giovanni van Bronckhorst. Lì, per caso, sono entrato in contatto con un agente italiano che non conoscevo molto bene. Mi disse che avrebbe potuto portare Taylor alla Lazio. Il resto è storia.