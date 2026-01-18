Guido Albers, agente del nuovo giocatore della Lazio Kenneth Taylor, ha parlato a 'Goedemorgen Eredivisie' su ESPN, in Olanda, riguardo all'addio all'Ajax del centrocampista e di quanto successo in estate con la sua mancata cessione. Mentre molte voci di mercato giravano, l’addio di Taylor all’Ajax ha rappresentato non solo un cambiamento di squadra, ma un vero e proprio salto di qualità nella sua carriera.

(Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Le parole del suo agente

Un anno e mezzo fa ero sempre qui e avevo detto: 'Quest'estate Taylor lascerà sicuramente l'Ajax'. Invece non è successo. Il momento giusto e l'interesse c'erano, ero convinto al 100% che il suo addio si sarebbe concretizzato. Tutti sanno cos'è successo all'Ajax nell'ultimo anno. Per un giocatore non è stato un vantaggio. C'era tanta pressione, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e Taylor ora è felice. E lo sono anch'io. È stata una trattativa molto complicata.

I sondaggi arrivati dalla Premier League

L'estate era iniziata bene. Il Wolverhampton in Premier League si è fatto avanti per primo con un'offerta superiore ai 30 milioni. Per l'Ajax era una cessione importante a quelle cifre. Ma Taylor non pensava che per lui i Wolves fossero la scelta giusta in quel momento. La sua fidanzata non voleva andare? Sono tutte sciocchezze, anche perché uno dei migliori amici di Taylor gioca proprio nel Wolverhampton. Lui si è mosso per conto suo per capire come funzionassero le cose lì.