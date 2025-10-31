Dia delude ancora: la Lazio non punge e si ferma sullo 0-0 a Pisa

Ancora un’occasione sprecata per Dia

La Lazio non va oltre lo 0-0 contro il Pisa e torna dalla Toscana con un solo punto e tanti interrogativi in attacco. Come riporta Il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri aveva deciso di dare un’altra opportunità a Boulaye Dia, ma l’attaccante senegalese ha deluso ancora, apparendo fuori dal gioco e poco incisivo.

Mai davvero pericoloso, il centravanti non è riuscito a rendersi protagonista, confermando le difficoltà mostrate nelle gare precedenti con Atalanta e Juventus. Una prestazione che rischia di riaprire il dibattito sul ruolo di prima punta in casa biancoceleste.

Sarri aspetta segnali, ma l’attacco è un rebus

Con Castellanos ai box per infortunio, Sarri sperava in una reazione del suo numero 9, che però non ha inciso. Il tecnico toscano continua a cercare soluzioni per sbloccare un reparto offensivo troppo sterile.

Dia, fermo ancora a una sola rete stagionale (contro il Verona), tra due mesi partirà per la Coppa d’Africa con il Senegal, lasciando alla Lazio un problema d’attacco ancora da risolvere.