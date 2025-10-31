Designazioni Serie A | Scelto l'arbitro per Lazio-Cagliari

In questa settimana non c'è tempo per rifiatare per la Serie A, infatti già da domani andrà in scena la 10° giornata del campionato. L'Associazione Italiana Arbitri sul proprio sito ufficiale ha diramato le designazioni.

Sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata ad arbitrare la sfida tra Lazio e Cagliari in programma lunedì sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico. A Lissone invece ci saranno Paterna nel ruolo di VAR e Di Paolo come AVAR. Il Quarto Uomo sarà invece Galipò.

ARBITRO: SACCHI J.L.

ASSISTENTI: MONDIN – MONACO

IV UOMO: GALIPO’

VAR: PATERNA

AVAR: DI PAOLO

Sarà l'ottavo incrocio tra Sacchi e i biancocelesti, con 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Sei precedente invece con i sardi: 4 successi, un pari e un k.o. lo score.