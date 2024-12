Juventus-Lazio | Oliviero: "Sono orgogliosa della reazione che abbiamo avuto. Possiamo fare tutto unite"

Termina 3-2 la gara in trasferta contro la Juventus allo Stadio Comunale “Pozzo-La marmora” di Biella, sfida valevole per la dodicesima giornata di campionato eBay. Nonostante un'ottima prestazione da parte della squadra di Grassadonia, la Lazio rimane ferma ancora a sette punti in classifica all'ottavo posto in classifica, purtroppo scavalcata dal Sassuolo dopo la vittoria di ieri contro il Napoli. A commentare la gara ha parlato Elisabetta Oliviero ai microfoni di Lazio Style Radio.

Come stai? Abbiamo visto un contatto

I contrasti di gioco fanno parte della partita, ci curiamo le ferite e andiamo avanti.

Cosa ne pensi della gara?

Posso dire che sono orgogliosa della reazione che abbiamo avuto, abbiamo trovato due goal. Possiamo fare tutto unite e lo dimostreremo da qui alla fine, perché non è possibile che non riusciamo a raccogliere.

Cosa farai per aiutare la squadra?

Non ci sarà nessuno che farà qualcosa da solo. È la squadra che fa il singolo, motivo per cui riusciamo ad ottenere anche risultati personali.

Cosa ti porti via di positivo dalla gara di oggi?