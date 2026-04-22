Coppa Italia | Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: Basic favorito su Dele-Bashiru, rebus centravanti

Si riparte dal 2-2 dell'andata al New Balance Arena. La squadra di mister Sarri ha ricevuto ieri il calore dei tifosi laziali prima a Formello e poi all'aeroporto a Fiumicino, un abbraccio utile per caricare l'ambiente in vista della delicata trasferta di Bergamo. L’obiettivo è chiaro: conquistare la finale e guadagnarsi la possibilità di affrontare l'Inter il 13 maggio all'Olimpico, probando così a dare un senso a una stagione fin qui complicata.

Tuttavia, l’eventuale passaggio del turno, però, dipenderà anche dalle possibili scelte di formazione. La Lazio arriva da una prestazione di altissimo livello al Maradona contro il Napoli, probabilmente la più convincente dell'anno, ma restano diversi dubbi che Sarri dovrà sciogliere fino all'ultimo.

Rebus centravanti

Il principale riguarda il ruolo di centravanti. Noslin sembra favorito dopo l'ottima prova di Napoli, ma Maldini resta comunque in corsa: l'ex Milan è stato tenuto a riposo nelle ultime uscite per un'infiammazione al ginocchio destro, ma nella rifinitura ha dato segnali positivi. Sarri, del resto, ha alternato molto in quel ruolo nelle ultime gare, rendendo la scelta tutt'altro che scontata: Maldini è stato titolare a Parma, Dia a Firenze, e Noslin al Maradona.

Dubbi a centrocampo

A centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Basic e Dele-Bashiru. Il croato arriva da una grande prestazione contro il Napoli, impreziosita anche dal gol del 2-0, mentre il nigeriano ha caratteristiche che in passato hanno messo in difficoltà l'Atalanta. Al momento, però, Basic sembra avere un leggero vantaggio.

Marusic verso la titolarità

Infine, resta da sciogliere il nodo terzino destro: Marusic è tornato in gruppo dopo l'infortunio al polpaccio rimediato contro il Parma e sembra favorito su Lazzari, ma sarà decisivo il test finale per capire se potrà partire dal primo minuto.

Scelte delicate per Sarri, chiamata a trovare le soluzioni più adatte nel momento più importante della stagione.

A poche ore dal fischio d'inizio in programma questa sera alle ore 21:00 al New Balance Arena, di seguito le probabili formazioni di Atalanta e Lazio redatte dal Corriere dello Sport.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Le probabili scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.