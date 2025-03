Sosta nazionali, gli impegni dei convocati biancocelesti

Dopo il traguardo europeo ottenuto lo scorso giovedì, con i quarti di finale di Europa League raggiunti grazie al colpo di testa vincente di Romagnoli, la Lazio è crollata al Dall'Ara di Bologna. Il campo dei rossoblù si conferma un vero e proprio incubo per i biancocelesti, che non trovano i tre punti in Emilia dal lontano 26 dicembre 2018.

La sosta arriva al momento giusto

Una gara scioccante sotto tanti punti di vista, soprattutto per ciò che riguarda il passivo finale. Troppi i cinque gol subiti, per un numero di reti che ha fatto tornare l'ambiente alla sconfitta invernale contro l'Inter. Una fase difensiva ballerina con tanti buchi in mezzo al campo, con il Bologna che ha saputo sfruttare queste situazioni per tutti i novanta minuti. Un avversario in forma e la fatica dovuta all'Europa, tutti elementi che hanno contribuito alla seconda prova horror della stagione. Importante in questo senso l'imminente sosta, che potrebbe restituire ai biancocelesti brillantezza fisica necessaria per il momento clou della stagione.

Gli impegni dei convocati

Diversi i calciatori della Lazio convocati dalle rispettive nazionali, con molti di questi che saranno coinvolti nella doppia sfida playoff di Nations League. E' il caso di Zaccagni, che ritrova la convocazione di Luciano Spalletti, e di Rovella: i due saranno impegnati nel doppio impegno che vedrà l'Italia opposta alla Germania. Stesso discorso per Guendouzi, che con la sua Francia ritroverà la Croazia, in una possibile rivincita della finale Mondiale del 2018 vinta dai transalpini. Ci sarà anche Isaksen in Nations League, per una convocazione che arriva a seguito del miglior periodo in termini di rendimento offerto da quando è a Roma: il danese sarà impegnato nel playoff contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, con i Campioni d'Europa nel 2016 che dovrebbero avere a disposizione anche Nuno Tavares. Il terzino portoghese, out nel riscaldamento pre Bologna, con ogni probabilità risponderà alla convocazione.

Ci sarà anche Mandas per le sfide di retrocessione, con la Grecia coinvolta nella doppia sfida con la Scozia. Come di consueto partirà anche Adam Marusic, impegnato con il suo Montenegro nelle amichevoli contro Gibilterra e Isole Faroe. Con il nuovo arrivato Provstgaard convocato dalla Danimarca Under 21, a partire ci sarà anche Boulaye Dia: l'attaccante ex Salernitana sarà impegnato nelle qualificazioni al prossimo Campionato del Mondo, con il Senegal che in queste settimane affronterà il Togo in casa e il Sudan in trasferta.