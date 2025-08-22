Prime decisioni storiche in Serie C: debutta il Football Video Support

Prime storiche in Serie C con il debutto del Football Video Support: il nuovo strumento tecnologico a disposizione di arbitri e tecnici ha fatto il suo ingresso ufficiale nella prima giornata del campionato di Lega Pro, allo stadio Renato Curi durante Perugia-Guidonia Montecelio.

Football Video Support: debutto ufficiale e prime decisioni in Serie C

Su richiesta dell’allenatore ospite è stato effettuato un controllo che ha portato alla concessione di un calcio di rigore inizialmente non segnalato.

Perugia e Livorno, due episodi che hanno segnato l’esordio dello strumento

Dinamica analoga a Livorno, nella sfida tra i toscani e la Ternana: in questo caso Fabio Liverani, tecnico degli umbri, ha indicato la review con il gesto della rotazione del dito. Dopo il check al monitor, la decisione arbitrale non è stata l’espulsione richiesta, bensì una semplice ammonizione. La panchina della Ternana, tuttavia, ha perso la card a disposizione.