Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri

È tutto pronto per l’ultima gara dell’anno, la Lazio farà visita all’Udinese di Runjaic: viste le tante assenze per squalifiche e infortuni, non sarà sicuramente una gara semplice per i biancocelesti che allo stesso tempo vogliono regalare una gioia ai propri tifosi. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali, ecco le scelte iniziali di Maurizio Sarri per controbattere i bianconeri.

Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Le formazioni ufficiali di Udinese-Lazio

Udinese: (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.

All.: Runjaic.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

All.: Sarri.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Tavares, Farcomeni, Sana Fernandes, Isaksen, Pedro, Castellanos.