Frattesi e Pinamonti contro il Venezia: due precedenti speciali e un possibile primato

La Lazio si prepara alla sfida contro il Venezia e tra i giocatori più attesi ci sono Davide Frattesi e Andrea Pinamonti. Per entrambi, infatti, l'incrocio con i lagunari riporta alla memoria precedenti particolarmente significativi vissuti in Serie A.

Pinamonti ha già provato la soddisfazione di segnare contro il Venezia. Frattesi, invece, proprio contro i veneti ha dato il via alla propria storia realizzativa nel massimo campionato italiano.

E per il centrocampista biancoceleste la prossima trasferta potrebbe assumere un significato ulteriore: dopo aver segnato a Bologna e Udinese, può raggiungere un dato mai centrato prima in Serie A.

Pinamonti e Frattesi contro il Venezia: i precedenti in Serie A

Andrea Pinamonti sa già cosa significa trovare il gol contro il Venezia. L'attaccante andò a segno contro i lagunari il 17 febbraio 2025, quando vestiva la maglia del Genoa.

La partita venne disputata al Ferraris e Pinamonti riuscì a lasciare il proprio segno nella sfida contro la formazione veneta.

Ancora più particolare è il precedente che lega Davide Frattesi al Venezia. Il centrocampista ha infatti realizzato proprio contro i lagunari il primo dei suoi 25 gol in Serie A.

Era il 23 ottobre 2021 e Frattesi indossava la maglia del Sassuolo. La partita venne giocata al Mapei Stadium e rappresentò l'inizio della sua storia realizzativa nel massimo campionato.

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