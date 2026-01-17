Vittoria di misura dell’Inter contro l’Udinese: decide Lautaro Martinez

Questo sabato di Serie A si è aperto con la sfida delle 15:00 tra Udinese e Inter, gara vinta dai bianconeri nel girone d’andata; Napoli-Sassuolo e Cagliari-Juventus chiuderanno il programma di giornata.

Pallone Serie A - Proietto

Udinese-Inter

Prima mezz’ora di grande calcio da parte dei nerazzurri, con un gioco fluido da destra a sinistra la squadra di Chivu ha dovuto impegnare Okoye diverse volte. Lo scambio tra Esposito e Lautaro Martinez regala il gol che decide il match: l’argentino, dopo uno scambio con il suo compagno di reparto insacca in rete con l’esterno destro. L’Udinese cresce nel finale ma non riesce a trovare il gol del pareggio. Vittoria fondamentale per l’Inter che continua la sua fuga verso lo scudetto.