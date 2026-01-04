La moviola di Lazio-Napoli: Massa quale è il metro di giudizio?

Partita amara allo Stadio Olimpico per la squadra di Maurizio Sarri, che complice un primo tempo tutt'altro che positivo perde 0-2 contro il Napoli di Conte. La gara però non è priva di polemiche dal punto di vista arbitrale con ben tre cartellini rossi estratti nel match, pesa soprattutto il rosso a Noslin che complica terribilmente i piani di Sarri in vista della Fiorentina.

La moviola di Lazio-Napoli

Sarri - Fraioli

Nel corso del primo tempo non si registrano episodi rilevanti nelle due aree di rigore con Massa che interviene a livello disciplinare solo sul finale di primo tempo punendo le proteste di Mattia Zaccagni dopo uno scontro di gioco con McTominay. Restano dubbi sul fallo che porta alla punizione del Napoli da cui scaturisce il gol di Rrahmani, punito un fallo di mano di Noslin in caduta.

Nella ripresa è sempre della Lazio il primo giallo, secondo del match, punito Cataldi con l'ammonizione per una trattenuta su Politano, che gli era sgusciato via. Al 65' si accende un parapiglia dopo un acceso diverbio avuto tra Noslin e Rrahmani con il direttore di gara che ammonisce entrambi una volta sedata la rissa. All'81 Noslin commette fallo su Buongiorno alla ricerca del pallone con l'arbitro che estrae il doppio giallo ai danni dell'attaccante biancoceleste mandandolo sotto la doccia e costringendo a giocare in 10 la Lazio e soprattutto nella prossima giornata senza un attaccante di ruolo. Dopo appena sette minuti Massa è ancora protagonista del match espellendo Marusic e Mazzocchi dopo che i due sono arrivati alle mani a seguito di un contrasto. La squadra di Sarri così per l'ennesima volta chiude una partita in inferiorità numerica e per la seconda volta in nove.

Il voto all'arbitro Massa

Voto: 5

Gestione dei cartellini discutibile da parte del direttore di gara, che non placa gli animi quando ci sarebbe da farlo e non dà un'impronta chiara di metro di giudizio uniforme. Sono 4 le ammonizioni a fine partita, tre ai danni dei biancocelesti, e tre cartellini rossi.