Conte e il Napoli si separano? La situazione dopo la brutta sconfitta contro il Bologna

Cosa sta succedendo al Napoli? Antonio Conte non ha usato mezzi termini nelle interviste dopo la partita e in conferenza stampa. La sconfitta contro il Bologna — la quinta in questa stagione — ha spinto l’allenatore azzurro a esprimere forti perplessità sullo stato d’animo del gruppo e sull’energia della squadra. Il tecnico, campione d’Italia in carica, ha lasciato intendere di non essere certo di riuscire a ristabilire la giusta armonia, tanto che tra i tifosi cresce la curiosità su come sarà il Napoli dopo la sosta.

L’ultima sconfitta del Napoli

Il ko del Dall’Ara, maturato contro un Bologna ormai stabilmente tra le grandi del campionato, fotografa un dato inquietante: il Napoli ha oggi un punto in meno rispetto alla gestione di Rudi Garcia nello stesso periodo della scorsa stagione. Un parallelo che riporta alla mente l’annata 2023/2024, segnata da due esoneri e da un post Scudetto da dimenticare. Ora la domanda è inevitabile: le parole di Conte dopo la gara di Bologna segneranno una frattura insanabile con il club partenopeo? Ecco le ultime indiscrezioni sulla situazione.

Rischio di separazione?

Attualmente non sembrano esserci indicazioni a proposito di una possibile separazione tra Conte e Napoli. Naturalmente, nei prossimi giorni, l’allenatore e il presidente dei partenopei Aurelio de Laurentiis si confronteranno per capire come procedere in futuro. Non sembrerebbe esserci il rischio di dimissioni o esoneri, ma è pur vero che i risultati post sosta potrebbero cambiare gli equilibri. D’altronde, gli azzurri non baciano soltanto in campionato, ma anche sul fronte europeo dove potrebbe essere decisivo l’eventuale passaggio ai play-off o agli ottavi di Champions, sempre più complicato dopo i primi quattro incontri e gli appena quattro punti conquistati. Soltanto il futuro potrà dirci se le strade di Conte e del Napoli si separeranno: per ora è tempo di attese e riflessioni.

