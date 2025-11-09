Conte e il Napoli si separano? La situazione dopo la brutta sconfitta contro il Bologna

Cosa succederà a Napoli? Mister Conte lancia segnali dopo la sconfitta di Bologna

Cristina Fezzi /
Depositphotos
Depositphotos

Cosa sta succedendo al Napoli? Antonio Conte non ha usato mezzi termini nelle interviste dopo la partita e in conferenza stampa. La sconfitta contro il Bologna — la quinta in questa stagione — ha spinto l’allenatore azzurro a esprimere forti perplessità sullo stato d’animo del gruppo e sull’energia della squadra. Il tecnico, campione d’Italia in carica, ha lasciato intendere di non essere certo di riuscire a ristabilire la giusta armonia, tanto che tra i tifosi cresce la curiosità su come sarà il Napoli dopo la sosta.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

L’ultima sconfitta del Napoli 

Il ko del Dall’Ara, maturato contro un Bologna ormai stabilmente tra le grandi del campionato, fotografa un dato inquietante: il Napoli ha oggi un punto in meno rispetto alla gestione di Rudi Garcia nello stesso periodo della scorsa stagione. Un parallelo che riporta alla mente l’annata 2023/2024, segnata da due esoneri e da un post Scudetto da dimenticare. Ora la domanda è inevitabile: le parole di Conte dopo la gara di Bologna segneranno una frattura insanabile con il club partenopeo? Ecco le ultime indiscrezioni sulla situazione.

Rischio di separazione?

Attualmente non sembrano esserci indicazioni a proposito di una possibile separazione tra Conte e Napoli. Naturalmente, nei prossimi giorni, l’allenatore e il presidente dei partenopei Aurelio de Laurentiis si confronteranno per capire come procedere in futuro. Non sembrerebbe esserci il rischio di dimissioni o esoneri, ma è pur vero che i risultati post sosta potrebbero cambiare gli equilibri. D’altronde, gli azzurri non baciano soltanto in campionato, ma anche sul fronte europeo dove potrebbe essere decisivo l’eventuale passaggio ai play-off o agli ottavi di Champions, sempre più complicato dopo i primi quattro incontri e gli appena quattro punti conquistati. Soltanto il futuro potrà dirci se le strade di Conte e del Napoli si separeranno: per ora è tempo di attese e riflessioni.

Nella prossima pagina le parole di Conte dopo la sconfitta del Napoli 

Le pagelle di Inter-Lazio: Zac l'ultimo ad arrendersi, male Isaksen
La moviola di Inter-Lazio, Manganiello nel mirino per la gestione dei falli