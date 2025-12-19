Commissioni record agli agenti: nel 2025 spesa mai così alta nel calcio mondiale

Il FIFA’s Football Agents Report 2025 non lascia spazio a interpretazioni: il costo delle commissioni agli agenti ha raggiunto livelli mai visti prima nel calcio internazionale. I numeri fotografano una crescita impressionante che segna un nuovo record storico per il sistema dei trasferimenti.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la spesa complessiva sostenuta dai club professionistici maschili per le commissioni di servizio degli agenti nei trasferimenti internazionali, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 1° dicembre, ha toccato quota 1,37 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento superiore al 90% rispetto all’anno precedente, superando nettamente il primato del 2023, quando la cifra si era fermata a 889,4 milioni. A guidare questa escalation sono soprattutto i club inglesi, che da soli hanno fatto registrare una spesa totale pari a 375 milioni di dollari.

La tendenza al rialzo riguarda anche il calcio femminile. Secondo il report FIFA, i club hanno investito oltre 6,2 milioni di dollari in commissioni per gli agenti, un dato più che triplicato rispetto agli ultimi anni e addirittura 13 volte superiore a quello registrato nel 2020. Numeri che confermano come il ruolo degli intermediari sia diventato sempre più centrale, trasversalmente a tutto il movimento calcistico globale.