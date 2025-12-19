Gennaio decisivo: il mercato può cambiare il futuro della Lazio e di Sarri

Gennaio rappresenterà uno snodo fondamentale non solo per la stagione in corso, ma anche per il futuro della Lazio. Dopo un’estate condizionata dal blocco del mercato, le scelte che la società riuscirà – e vorrà – compiere nella finestra invernale avranno un peso specifico enorme sull’evoluzione del progetto tecnico.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, dalle mosse di gennaio dipenderà in larga parte anche il destino di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha deciso di restare alla guida dei biancocelesti nonostante le difficoltà, fidandosi della promessa di ricevere rinforzi nel nuovo anno. Sarri, però, è consapevole che l’attuale rosa non garantisce certezze nella corsa all’Europa, né attraverso il campionato né tramite la Coppa Italia. Se le aspettative dovessero essere disattese, a giugno potrebbero essere tirate conclusioni definitive.

Non si parla di dimissioni, ipotesi mai presa in considerazione dall’allenatore, ma il contesto va monitorato con attenzione: in estate Fiorentina e Atalanta avevano sondato il terreno e restano alla finestra. Sarri ha fatto una scelta dettata dal cuore e dal senso di appartenenza, ora però la palla passa a Lotito, chiamato a trasformare le promesse in fatti concreti.