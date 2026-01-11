Verona-Lazio, Isaksen: "Ho avuto grandi occasioni, spero di tornare a segnare"

Gustav Isaksen è intervenuto ai microfoni di LSC al termine della gara Hellas Verona-Lazio, che si è conclusa con il trionfo della rosa biancoceleste, per commentare il risultato.

I nuovi hanno grandi potenzialità. Non è facile arrivare qui e giocare subito quindi ho grande rispetto per loro ma sono sicuro che ci daranno una grande mano, hanno qualità e sono bravi ragazzi.