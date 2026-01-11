Verona-Lazio, Isaksen: "Ho avuto grandi occasioni, spero di tornare a segnare"
Gustav Isaksen è intervenuto ai microfoni di LSC al termine della gara Hellas Verona-Lazio, che si è conclusa con il trionfo della rosa biancoceleste, per commentare il risultato.
Le dichiarazioni di Isaksen a LSC
Partita importantissima per noi che arrivavamo da un momento difficile. Adesso non vediamo l’ora di giocare in casa contro il Como.
I nuovi hanno grandi potenzialità. Non è facile arrivare qui e giocare subito quindi ho grande rispetto per loro ma sono sicuro che ci daranno una grande mano, hanno qualità e sono bravi ragazzi.
Ho avuto grandi occasioni in queste ultime partite, spero di tornare al gol. Come mi sento? Sto bene, mi sento bene, vorrei giocare sempre ogni fine settimana per migliorare ancora. In questo momento voglio aiutare la squadra sempre di più.
Obiettivi? L’Europa è l’obiettivo. La Lazio è un club che deve stare in Europa.