Verona-Lazio, Rovella: “Mi sento un terzo acquisto. I nuovi arrivati?…”

Rovella è intervenuto ai microfoni di LSC al termine della gara Hellas Verona-Lazio, che si è conclusa con il trionfo della rosa biancoceleste, per commentare il risultato.

Le dichiarazioni di Rovella a LSC

Era importantissimo tornare a vincere, sono contento di averlo fatto tornando in campo. Questi mesi fuori dal campo sono stati una sofferenza, il calcio è la mia vita, è stat difficile ma sono contento di essere tornato a combattere per questi colori

Dobbiamo continuare a vincere e dare senso a questa vittoria, serve proseguire sulla striscia positiva e contro il Como dovremo continuare così, so che i tifosi ci daranno una mano anche lunedì.



Taylor è un bravissimo ragazzo, mi chiedeva com'è Roma e com'è il gioco del mister, i movimenti. Mi piace come giocatore, me lo ricordo l'anno scorso all'Ajax, è molto bravo. Anche Petar (Ratkov, ndr) mi piace, speriamo possano crescere molto col mister.