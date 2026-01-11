Verona-Lazio, Rovella: “Mi sento un terzo acquisto. I nuovi arrivati?…”
Rovella è intervenuto ai microfoni di LSC al termine della gara Hellas Verona-Lazio, che si è conclusa con il trionfo della rosa biancoceleste, per commentare il risultato.
Le dichiarazioni di Rovella a LSC
Era importantissimo tornare a vincere, sono contento di averlo fatto tornando in campo. Questi mesi fuori dal campo sono stati una sofferenza, il calcio è la mia vita, è stat difficile ma sono contento di essere tornato a combattere per questi colori
Dobbiamo continuare a vincere e dare senso a questa vittoria, serve proseguire sulla striscia positiva e contro il Como dovremo continuare così, so che i tifosi ci daranno una mano anche lunedì.
Taylor è un bravissimo ragazzo, mi chiedeva com'è Roma e com'è il gioco del mister, i movimenti. Mi piace come giocatore, me lo ricordo l'anno scorso all'Ajax, è molto bravo. Anche Petar (Ratkov, ndr) mi piace, speriamo possano crescere molto col mister.
Mi sento un terzo acquisto, mi è mancato stare in campo. Credo di aver avuto un buon impatto, l'importante era vincere. All'andata con il Como abbiamo fatto una brutta figura, ora in casa nostra davanti ai nostri tifosi speriamo di fargli fare la stessa figura. Importante ritrovare solidità e gruppo, abbiamo salutato due giocatori importanti ma ora dobbiamo far integrare i nuovi e fargli capire ambiente e io mister