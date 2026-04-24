Atalanta-Lazio, la maglia indossata da Motta sta andando a ruba

E' all'asta e tutti la vogliono dopo la vittoria da protagonista a Bergamo

Leoni Andrea /
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball
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Sono passate circa 48 ore dalla vittoria della Lazio a Bergamo. Nell'ambiente biancoceleste c'è grande entusiasmo come giusto che sia, la finale di coppa Italia è stata raggiunta ai danni dell'Atalanta di Palladino. L'eroe dell'altro ieri sera è stato Edoardo Motta con una prestazione unica. Prima ha tenuto a galla nel finale i suoi grazie ad un miracolo su Scamacca e poi ai calci di rigore ha compiuto l'impresa di pararne ben 4 su 5. Adesso la sua maglia è super ambita, in quella che è l'asta delle maglie indossate ( www.mws.com ).

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Il prezzo attuale della maglia di Motta

Parliamo del sito dove vengono vendute le maglie indossate dai calciatori durante le partite. Quella di Edoardo Motta, come anticipato, è la più ambita con un prezzo che ha dell'incredibile. Attualmente la cifra è di 650 euro e mancano ancora 5 giorni alla scadenza dell'asta. Facile quindi che la somma salga ancora, il desiderio di tanti è avere quella maglia di una partita che sicuramente rimarrà nella storia della società capitolina.

Le altre maglie contese di Atalanta-Lazio

Come già detto quella di Edoardo Motta ha raggiunto un prezzo esorbitante. Al secondo posto c'è quella di un centrocampista, ovvero Kenneth Taylor. Per l'olandese, sempre a 5 giorni dalla scadenza, la cifra raggiunta è quella di 220 euro. Chiude il podio la casacca di Alessio Romagnoli, serata importante anche per lui che ha segnato nel finale il gol del momentaneo 1-0 per i capitolini. La sua maglia è arrivata a 181euro.

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