I tifosi incitano la squadra a Fiumicino: immagini e video

Siamo alla vigilia della sfida più importante della stagione: dopo la gara d’andata terminata sul risultato di 2-2, domani la Lazio affronterà l’Atalanta a Bergamo per quella che sarà la semifinale di ritorno di Coppa Italia. In mattinata, durante la rifinitura il gruppo squadra ha ricevuto il calore di diversi tifosi biancocelesti: il tifo organizzato però, ha deciso di non presentarsi nel centro sportivo dando appuntamento direttamente a Fiumicino nel momento della partenza per Bergamo.

Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball

I tifosi della Lazio caricano la squadra a Fiumicino prima della partita di Coppa contro l’Atalanta

Ecco alcuni scatti direttamente dall’Aeroporto di Fiumicino: