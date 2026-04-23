Sarri non sarà in panchina nella finale contro l'Inter: ecco perché

Ginevra Sforza /
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball

Brutte notizie in casa Lazio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Maurizio Sarri non sarà in panchina per la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Il tecnico biancoceleste, già diffidato, ha rimediato un'ammonizione dal direttore di gara nel corso della semifinale di ritorno contro l'Atalanta. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Un provvedimento del Giudice Sportivo che si traduce in una squalifica pesantissima per il Comandante, costretto ora a stare lontano dal campo proprio nell'appuntamento più atteso della stagionale, la finale contro i nerazzurri in programma il prossimo 13 maggio. 

Capello: "Finale di Coppa Italia? Sarà un'occasione unica. La Lazio avrà un vantaggio sull'Inter: ecco quale"
Tifosi in delirio a Fiumicino: accoglienza da brividi per la squadra di ritorno da Bergamo