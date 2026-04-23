Sarri non sarà in panchina nella finale contro l'Inter: ecco perché
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball
Brutte notizie in casa Lazio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Maurizio Sarri non sarà in panchina per la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Il tecnico biancoceleste, già diffidato, ha rimediato un'ammonizione dal direttore di gara nel corso della semifinale di ritorno contro l'Atalanta.
Un provvedimento del Giudice Sportivo che si traduce in una squalifica pesantissima per il Comandante, costretto ora a stare lontano dal campo proprio nell'appuntamento più atteso della stagionale, la finale contro i nerazzurri in programma il prossimo 13 maggio.