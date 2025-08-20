Problemi in casa Roma: si ferma per infortunio il nuovo acquisto, Bailey

Durante l'allenamento odierno, Bailey sembrerebbe aver accusato un problema muscolare.

Simona Nicoli
Photo by Julian Finney/Getty Images
Photo by Julian Finney/Getty Images

Il nuovo acquisto della Roma, Leon Bailey, sembrerebbe aver rimediato un infortunio muscolare che potrebbe tenerlo fuori per molto tempo.

Photo by Clive Mason/Getty Images
Photo by Clive Mason/Getty Images

Il problema

Durante il primo allenamento in maglia giallorossa ha accusato un problema muscolare ed è stato costretto, come riporta La Gazzetta dello Sport, a lasciare i compagni dopo metà seduta.

I tempi di recupero

L'ex  Aston Villa, effettuerà domani degli esami che determineranno l'entità dell'infortunio.

Da come si evince dai primi controlli, però, Bailey potrebbe aver rimediato una vera e propria lesione del muscolo. Così, rischia ben tre settimane di stop e potrebbe tornare il mese prossimo. 

Come riporta sempre la Gazzetta dello Sport, queste sono le parole del padre-agente di Bailey (prima dell'infortunio): 

Figlio mio, è stata una strada difficile ma bella. Ora siamo nella splendida città di Roma. Questa città trasuda coraggio, storia e onore. Rappresentala al meglio.

