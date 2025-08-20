Problemi in casa Roma: si ferma per infortunio il nuovo acquisto, Bailey

Il nuovo acquisto della Roma, Leon Bailey, sembrerebbe aver rimediato un infortunio muscolare che potrebbe tenerlo fuori per molto tempo.

Durante il primo allenamento in maglia giallorossa ha accusato un problema muscolare ed è stato costretto, come riporta La Gazzetta dello Sport, a lasciare i compagni dopo metà seduta.

L'ex Aston Villa, effettuerà domani degli esami che determineranno l'entità dell'infortunio.

Da come si evince dai primi controlli, però, Bailey potrebbe aver rimediato una vera e propria lesione del muscolo. Così, rischia ben tre settimane di stop e potrebbe tornare il mese prossimo.

Come riporta sempre la Gazzetta dello Sport, queste sono le parole del padre-agente di Bailey (prima dell'infortunio):

Figlio mio, è stata una strada difficile ma bella. Ora siamo nella splendida città di Roma. Questa città trasuda coraggio, storia e onore. Rappresentala al meglio.