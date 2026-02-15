Torino-Bologna 1-2, riscatto rossoblu dopo la delusione di coppa Italia

E' la partita della domenica pomeriggio di questa 25sima giornata del campionato di serie A quella tra Torino e Bologna. Due squadre in cerca di punti. Quella allenata da Baroni per dare un pò di continuità ad una stagione caratterizzata da buoni risultati ed improvvisi scivoloni, spesso gravi. Dall'altra parte il Bologna di Italiano che arriva dalla sconfitta rimediata in casa contro la Lazio, in coppa Italia, dopo i calci di rigore. Tanta delusione e voglia immediata di riscatto. Il match termina 1-2 per la squadra di Italiano, vittoria più che meritata.

La partita

Il primo tempo vede una partita molto equilibrata dove a tratti domina il tatticismo con due squadre chiuse che si studiano. Il Bologna porta avanti il suo gioco rapido e sviluppato sulle fasce mentre il Torino cerca la spinta offensiva grazie alle zone centrali del campo ed ai piedi buoni del suo fantasista, Vlasic. Finisce a reti bianche la prima frazione. Il risultato cambia al minuto 49, quando i rossoblu riescono a sbloccarla grazie ad un autogol sfortunato proprio di Vlasic. La reazione granata parte dalla panchina con le urla di Marco Baroni ad i suoi. Il pareggio arriva al minuto 62 protagonista nel bene o nel male ancora lui, Vlasic ed 1-1. Subito dopo il pareggio incassato il Bologna torna a spingere forte e al 70simo ci pensa Castro a portare di nuovo in vantaggio i suoi.

Le rispettive classifiche

Non sorride il Torino di Marco Baroni, brutta sconfitta in casa accompagnata da una prestazione deludente. Posizione in classifica 14sima ed i punti sono 27. Sicuramente bisogna guardarsi alle spalle visto che la zona retrocessione dista solo 6 lunghezze.

Riscatto e gioia invece in casa Bologna. Oggi arriva una prestazione importante su un campo non facile. Tre punti d'oro che vede i rossoblu tornare all'ottavo posto in classifica con 33 punti, stessi identici punti della Lazio che ieri ha perso con l'Atalanta.