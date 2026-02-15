Serie A, le gare delle 15: Parma sorride nel finale, pari allo Zini

Decide Pellegrino contro il Verona, 0-0 tra Cremonese e Genoa

Matteo Ischiboni /
pallone serie a

Si sono concluse le sfide delle 15 della domenica di Serie A. Successo pesante per il Parma, che supera il Verona nel finale grazie al colpo di testa decisivo di Mateo Pellegrino.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

I gialloblù, rimasti in dieci fin dall’inizio del primo tempo per l’espulsione di Orban, erano riusciti a restare in partita: al vantaggio iniziale di Bernabé aveva risposto il rigore trasformato da Harroui per l’1-1 momentaneo. Poi, negli ultimi minuti, la zampata dell’attaccante argentino ha fatto esplodere il Tardini.

Nessun vincitore invece allo Zini, dove Cremonese e Genoa non sono andate oltre lo 0-0 in una gara equilibrata ma priva di reti.

Orsi: “La Lazio ha 126 anni di storia e meriterebbe di più”