Fabiani presenta i nuovi acquisti: "Sarri conosceva perfettamente Ratkov. Il mister è fatto così"

Dalla Sala Stampa presso il Training Center di Formello, è intervenuto il direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani in occasione della presentazione dei due nuovi acquisti della Lazio nel mercato di gennaio.

Sapete tutti quali sono le sue caratteristiche. Un 2003, si inserisce in un contesto di un progetto tecnico della società: riponiamo in Ratkov tante belle speranze. Non deve dimostrare nulla, già lo ha fatto al Salisburgo. Il mister è un toscano ed è pieno di battute. Lui è stato visionato dallo staff tecnico, non segue il concetto che non conosceva il giocatore. Sarri è fatto cosi. È un toscanaccio. è un modo per stimolare i giocatori. lo conosceva perfettamente, fa battute che apprezzo tantissimo. non è proprio così, senno anche il ragazzo lo pensa.

Le caratteristiche sono corrispondenti alle esigenze di Sarri. Conosceva perfettamente Taylor. Abbiamo avuto la fortuna che abbiamo lavorato in estremo silenzio. Il giocatore è conosciuto da Sarri. Parliamo di Salisburgo e Ajax e non capisco il concetto che Sarri non conosca giocatori di questi club. Siamo contenti di aver concluso questa trattativa. È un ragazzo che ha nelle gambe diversi gol. Lo scorso anno ha fatto 14 gol e 7 assists. Serviva nelle richieste del mister. Gli diamo il benvenuto nella famiglia Lazio.