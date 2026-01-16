Lotito: "Ratkov sarà un valore aggiunto. Individuato prima dell'arrivo del Taty"

Nel corso della presentazione dei due nuovi acquisti biancocelesti, è anche intervenuto il presidente Claudio Lotito.

Con grande piacere siamo qui a presentare i due giocatori. Sono un valore aggiunto per la nostra squadra che ha sempre fatto programmazione. Non giocatori presi a caso o per motivi di necessità. Sono stati seguiti fa tanto tempo, abbiamo un sala scouting dove si lavora e abbiamo attenzionato questo giocatore. osservatore in Bologna-Salisburgo. Avevamo già la sostituzione quando è partito Castellanos. È giocatore importante. Capace nell'attaccare l'area. Un valore aggiunto.