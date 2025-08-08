Burnley-Lazio, i convocati di Sarri: spicca un’assenza pesante
La lista dei convocati di Sarri per la prossima amichevole estiva contro il Burnley
Prosegue il precampionato della Lazio, attesa sabato 9 agosto alle ore 16 italiane da un test internazionale contro il Burnley, formazione inglese attualmente neopromossa in Premier League. In vista dell’amichevole, il tecnico Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati: spicca l’assenza di Matias Vecino, centrocampista uruguaiano che non partirà con il resto del gruppo.
La lista dei convocati biancocelesti
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli, Ruggeri;
Centrocampisti: Basic, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Zaccagni.
Gli assenti
Secondo quanto riportato dal comunicato della Lazio, gli infornati biancocelesti - Gigot, Patric, Belahyane e Isaksen - proseguono i propri programmi personalizzati di recupero al Centro Sportivo di Formello, e saranno out nell'amichevole contro gli inglesi di Burnley.
Out anche Vecino
Nell'allenamento odierno, Vecino ha riportato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate e monitorate nei prossimi giorni.